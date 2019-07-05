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В США заявили о «взломе» врагами военных спутников 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: NASA
В настоящее время Пентагону и его западным союзникам «было бы благоразумно» считать, что его спутники уже взломаны противниками. Такое утверждение содержится в докладе «Кибербезопасность стратегических активов НАТО в космосе» Королевского института международных отношений (Великобритания), сообщает Nextgov.
«Учитывая уязвимость космической инфраструктуры, члены НАТО должны предположить, что противники уже проникли в их системы, и инвестировать в технологии, которые могут восстановить спутники в случае нападения», — пишет американское издание.
Там же отмечается, что обнаружить угрозы спутникам и отреагировать на них могут помочь искусственный интеллект (ИИ) и инструменты машинного обучения, а источником утечек могут быть, в частности, китайские комплектующие в спутниках и недостаточный контроль со стороны западных производителей.
Также в документе Королевского института международных отношений утверждается, что, поскольку такие «противники» США, как Россия и Китай, наращивают свои наступательные кибернетические возможности, западный мир должен заблокировать свою космическую инфраструктуру от потенциальных угроз.
В июле стало известно, что Турция, опасаясь новых санкций США из-за покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) C-400 «Триумф» у России, накопила запасные комплектующие для собственных истребителей четвертого поколения F-16 Viper американского производства.
В мае сообщалось, что Министерство обороны США включило Россию в список стран, совместно с которыми запрещается проводить космические пуски.
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Комментарии
Армия , В мире , США , Пентагон , Королевский институт международных отношений , НАТО , Великобритания
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