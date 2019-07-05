Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин посмертно присвоил звания Героев России четырем подводникам 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Остальные погибшие моряки награждены Орденами мужества.
Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля. Погибли 14 человек, остальных удалось спасти.
Подробности произошедшего не раскрываются, так как эта информация относится к категории гостайны. Известно лишь, что моряки занимались изучением гидросферы.
Как рассказали в Минобороны, подводники ценой жизней ликвидировали очаг возгорания. Всех погибших офицеров представят к госнаградам, семьям окажут необходимую помощь.
В четверг на встрече в Путиным Шойгу рассказал, что с родными и близкими жертв трагедии работает специальная группа.
Последние новости
Назван напиток, препятствующий развитию рака и диабета В России могут компенсировать советские вклады в Сбербанке Кладбища - прошлый век. Новые технологии захоронений людей
Армия , Владимир Путин , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский придумал, как вернуть Донбасс232
Документы по делу Скрипаля нашли на помойке9
Россия сделала заявление по украинским морякам97
Папа Римский попросил Путина о необычном3
Москвичам сдует мясо с костей6
Видео
02:52
Зеленский придумал, как вернуть Донбасс
В мире Украина
00:16
Перехват Су-27 разведчика США попал на видео
Оружие Армия
00:20
«Жаль, что ее нашли!»: задержана кассирша-миллионерша
Происшествия
04:59
Папа Римский дал наставление Путину
Политика
02:58
Раскрыта причина побега жены эмира Дубая
В мире
04:26
На встрече Путина с папой Римским произошел конфуз
Политика
00:16
Москва учит Грузию контролировать эмоции
Политика Статьи
01:34
Погода в Москве достигнет «холодного дна»
Погода Новости Москвы
01:30
Это похищение: РФ отреагировала на арест по делу MH17
Армия Войска
00:34
«Изнасиловали и убили»: ЧП с гардеробщицей Рады
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение