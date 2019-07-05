Путин посмертно присвоил звания Героев России четырем подводникам

Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Остальные погибшие моряки награждены Орденами мужества.

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля. Погибли 14 человек, остальных удалось спасти.

Подробности произошедшего не раскрываются, так как эта информация относится к категории гостайны. Известно лишь, что моряки занимались изучением гидросферы.

Как рассказали в Минобороны , подводники ценой жизней ликвидировали очаг возгорания. Всех погибших офицеров представят к госнаградам, семьям окажут необходимую помощь.

В четверг на встрече в Путиным Шойгу рассказал, что с родными и близкими жертв трагедии работает специальная группа.