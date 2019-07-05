Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Остальные погибшие моряки награждены Орденами мужества.
Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля. Погибли 14 человек, остальных удалось спасти.
Подробности произошедшего не раскрываются, так как эта информация относится к категории гостайны. Известно лишь, что моряки занимались изучением гидросферы.
Как рассказали в Минобороны, подводники ценой жизней ликвидировали очаг возгорания. Всех погибших офицеров представят к госнаградам, семьям окажут необходимую помощь.
В четверг на встрече в Путиным Шойгу рассказал, что с родными и близкими жертв трагедии работает специальная группа.