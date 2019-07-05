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Знаменитая «Полтава» приплыла в Санкт-Петербург 

Вести.Ru + ещё 3 9 часов назад
Фото: Вести.Ru
Знаменитая "Полтава" приплыла в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Парусник является полным двойником корабля Балтфлота.
Как известно, Петр I лично участвовал в проектных и строительных работах по созданию судна. В наши дни оно передвигается по воде при помощи буксиров. Прибытие парусника приурочено к параду в День Военно-Морского флота России — он пройдет 28 июля.
Ну, а пока "Полтава" встала на Английской набережной. Судно можно будет посетить с экскурсией в течение десяти дней. Следующей стоянкой станет набережная напротив Эрмитажа. Там "Полтава" будет находиться до конца месяца.
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Армия , Эрмитаж , Санкт-Петербург
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