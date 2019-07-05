Знаменитая «Полтава» приплыла в Санкт-Петербург

Знаменитая "Полтава" приплыла в Санкт-Петербург . Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Парусник является полным двойником корабля Балтфлота.

Как известно, Петр I лично участвовал в проектных и строительных работах по созданию судна. В наши дни оно передвигается по воде при помощи буксиров. Прибытие парусника приурочено к параду в День Военно-Морского флота России — он пройдет 28 июля.