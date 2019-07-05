В Сети появились видео перехвата самолета ВМС США над Черным морем

В Сети появились видео перехвата противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon в 75 километрах от Крыма , предположительно, российским истребителем. Соответствующую запись опубликовал в своем Twitter журналист Александр Коц

Видео от подписчика. Пишут что это вчерашний перехват американского Р-8 у берегов Крыма. Наглядно видно, как близко они подлетают к полуострову. pic.twitter.com/o6QOK1pV8l— Александр Коц (@sashakots) 4 июля 2019 г. На ролике видно, как истребитель приближается к американскому самолету, после чего сопровождает его на безопасном расстоянии. При этом на фоне можно увидеть очертания Крымского полуострова.

Еще немного съемок от подписчика. Перехват американского Р-8 Посейдон в нейтральном небе в 75 километрах от побережья Крыма. pic.twitter.com/Y9xIPPSBsE— Александр Коц (@sashakots) 4 июля 2019 г.

Судя по некоторым кадрам, съемка производилась пилотом истребителя Су-27.

Как уточняет мониторинговый ресурс PlaneRadar, P-8A Poseidon взлетел с авиабазы в Италии вечером 3 июля, после чего провел разведку вдоль российского побережья Черного моря.

Официальных комментариев со стороны Министерства обороны России на этот счет пока что не поступило.

Boeing P-8 Poseidon — патрульный противолодочный самолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.

Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Вашингтон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.