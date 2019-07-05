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В Сети появились видео перехвата самолета ВМС США над Черным морем 

РИА Новости + ещё 1 31 минуту назад
Фото: globallookpress.com
В Сети появились видео перехвата противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon в 75 километрах от Крыма, предположительно, российским истребителем. Соответствующую запись опубликовал в своем Twitter журналист Александр Коц.
На ролике видно, как истребитель приближается к американскому самолету, после чего сопровождает его на безопасном расстоянии. При этом на фоне можно увидеть очертания Крымского полуострова.
Судя по некоторым кадрам, съемка производилась пилотом истребителя Су-27.
Как уточняет мониторинговый ресурс PlaneRadar, P-8A Poseidon взлетел с авиабазы в Италии вечером 3 июля, после чего провел разведку вдоль российского побережья Черного моря.
Официальных комментариев со стороны Министерства обороны России на этот счет пока что не поступило.
Boeing P-8 Poseidon — патрульный противолодочный самолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Вашингтон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Александр Коц , Министерство обороны , Boeing , Республика Крым , США
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