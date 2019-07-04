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Анкара анонсировала поставки С-400 в ближайшие дни 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Поставки российских комплексов С-400 в Турцию начнутся в ближайшие дни, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Системы С-400 будут вскоре поставлены Турции. Они будут активно использованы (в обеспечении безопасности страны)», — передает слова Калына ТАСС.
Ранее в четверг руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что поставки российских зенитных ракетных систем могут начаться уже на следующей неделе.
Отметим, что сенат США запретил передачу Турции истребителей F-35 в случае приобретения у России С-400.
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Армия , Оружие , Ибрагим Калын , Исмаил Демир , Сенат США , ИТАР-ТАСС , Анкара , Турция
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