Поставки российских комплексов С-400 в Турцию начнутся в ближайшие дни, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Системы С-400 будут вскоре поставлены Турции. Они будут активно использованы (в обеспечении безопасности страны)», — передает слова Калына ТАСС.
Ранее в четверг руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что поставки российских зенитных ракетных систем могут начаться уже на следующей неделе.
Отметим, что сенат США запретил передачу Турции истребителей F-35 в случае приобретения у России С-400.