Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трагедия на «Лошарике»: что погубило 14 моряков 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Пожар в аккумуляторном отсеке рассматривается в качестве основной причины трагического инцидента на глубоководном аппарате ВМФ России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он заявил, что ядерная установка из строя не вышла, хотя огонь перекинулся на несколько других отсеков. Министр выразил надежду, что подлодку восстановят в кратчайшие сроки.
Смертельный инцидент на глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море произошел из-за пожара в аккумуляторном отсеке, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Соответствующее заявление он сделал на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Далее он [пожар] получил некое распространение», — отметил глава Минобороны.
Он подчеркнул, что ядерная установка подлодки из строя не вышла, хотя огонь переметнулся в другие отсеки. Стоит отметить, что ранее официальных данных о ядерном реакторе на борту аппарата не было.
«Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии», — подчеркнул министр обороны.
По словам Шойгу, аппарат должны восстановить в ближайшее время. Сейчас создан оперативный штаб — в его работе принимают участие как конструкторы подлодки, так и представители российской промышленности.
«В нашем случае ремонт не просто возможен, а обязателен», — отметил глава военного ведомства.
Шойгу также заявил, что семьи погибших офицеров с несовершеннолетними детьми будут обеспечены денежным пособием до 18-летия — в объеме, соответствующем зарплате подводников.
Министр подчеркнул, что детей погибших моряков также обеспечат достойным образованием и условиями проживания — «как это делалось ранее по нашему печальному прошлому опыту».
Путин поручил главе Минобороны страны Сергею Шойгу наградить экипаж подводного исследовательского аппарата, передает ФАН.
«Сергей Кужугетович, прошу вас представить предложения по представлению экипажа этого подводного аппарата к государственным наградам», — сказал российский президент на встрече с военным министром.
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в разговоре с НСН объяснил, что возможных причин пожара слишком много, чтобы пытаться угадать до завершения работы комиссии.
«Аппарат аналогичный по принципиальному устройству другим подводным лодкам, если говорить о внутреннем оборудовании. Пока комиссия не определила конкретную причину, можно только гадать. Таких источников пожара и даже непреднамеренного возгорания в результате технической, например, неисправности может быть достаточно много», — подчеркнул эксперт.
По словам Мураховского, глубоководный аппарат отличается от большинства подлодок лишь прочным корпусом из сферических конфигураций и отсутствием вооружения.
«Оборудование предназначено для исследования морского дна, различные манипуляторы для выполнения работ на глубине, оборудование для обеспечения системы освещения подводной обстановки», — добавил он.
Выяснением причин катастрофы занимается оперативно-следственная группа из Москвы, которые прибыла на место 3 июля. Сообщается, что местные следователи не могут попасть на станцию из-за сверхсекретного статуса.
Пожар на аппарате АС-12 «Лошарик» произошел 1 июля в российских территориальных водах, когда команда проводила биометрические измерения. Причиной гибели моряков стало отравление продуктами горения. По факту пожара ведется расследование, которое проводит главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.
«Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован», — заявили в Минобороны. Сейчас глубоководный аппарат находится в военно-морской базе в Североморске в Кольском заливе — неподалеку от Мурманска.
Очевидцы — местные рыбаки — рассказали журналистам, что вечером 1 июля они видели, как на поверхность поднялась большая подлодка, на палубах они видели «бегающих и суетящихся» людей. Позже к месту ЧП подошли военный корабль и два буксира.
Секретную информацию о гибели российских подводников в результате пожара на глубоководной подлодке не будут раскрывать широкой публике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Каких-либо решений об объявлении федерального траура в связи с гибелью моряков не принималось, добавил он.
Газета.Ru: последние новости
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков Шойгу рассказал о геройской гибели подводников в Баренцевом море 75 лет назад Красная армия освободила Минск от немцев
Комментарии1
Армия , Происшествия , Сергей Шойгу , Николай Евменов , Дмитрий Песков , Виктор Мураховский , Владимир Путин , Министерство обороны , Журнал "Арсенал отечества"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о «белых пятнах» в деле Скрипалей19
Москва опротестовала позицию Токио по Курилам26
Беспорядки в Грузии сочли попыткой захвата власти10
Кровавый салют: Белоруссия обвинила в ЧП Россию332
Нож в спину: против России будут воевать Китай и США491
Новости партнеров
Видео
01:34
Погода в Москве достигнет «холодного дна»
Погода Новости Москвы
03:18
Встреча с Папой и старым другом: что Путина ждет в Италии
Политика Статьи
00:29
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Оружие В мире
00:57
США объяснили появление ржавых танков
Оружие США
00:19
Дерево убило ребенка в Москве
Происшествия
01:14
Зеленский засекретил переговоры с Россией по газу
В мире Украина
00:24
Кровавый салют: осколок повредил сонную артерию
Происшествия
02:51
Шойгу назвал причину ЧП с «Лошариком»
Происшествия Армия
01:45
Замыкание в щите: хронология аварии на «Лошарике»
Происшествия Армия
00:49
Путин ответил на вопрос об уходе из политики
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение