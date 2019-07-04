Трагедия на «Лошарике»: что погубило 14 моряков

Пожар в аккумуляторном отсеке рассматривается в качестве основной причины трагического инцидента на глубоководном аппарате ВМФ России , сообщил министр обороны Сергей Шойгу . На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он заявил, что ядерная установка из строя не вышла, хотя огонь перекинулся на несколько других отсеков. Министр выразил надежду, что подлодку восстановят в кратчайшие сроки.

Смертельный инцидент на глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море произошел из-за пожара в аккумуляторном отсеке, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Соответствующее заявление он сделал на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Далее он [пожар] получил некое распространение», — отметил глава Минобороны.

Он подчеркнул, что ядерная установка подлодки из строя не вышла, хотя огонь переметнулся в другие отсеки. Стоит отметить, что ранее официальных данных о ядерном реакторе на борту аппарата не было.

«Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии», — подчеркнул министр обороны.

По словам Шойгу, аппарат должны восстановить в ближайшее время. Сейчас создан оперативный штаб — в его работе принимают участие как конструкторы подлодки, так и представители российской промышленности.

«В нашем случае ремонт не просто возможен, а обязателен», — отметил глава военного ведомства.

Шойгу также заявил, что семьи погибших офицеров с несовершеннолетними детьми будут обеспечены денежным пособием до 18-летия — в объеме, соответствующем зарплате подводников.

Министр подчеркнул, что детей погибших моряков также обеспечат достойным образованием и условиями проживания — «как это делалось ранее по нашему печальному прошлому опыту».

Путин поручил главе Минобороны страны Сергею Шойгу наградить экипаж подводного исследовательского аппарата, передает ФАН.

«Сергей Кужугетович, прошу вас представить предложения по представлению экипажа этого подводного аппарата к государственным наградам», — сказал российский президент на встрече с военным министром.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в разговоре с НСН объяснил, что возможных причин пожара слишком много, чтобы пытаться угадать до завершения работы комиссии.

«Аппарат аналогичный по принципиальному устройству другим подводным лодкам, если говорить о внутреннем оборудовании. Пока комиссия не определила конкретную причину, можно только гадать. Таких источников пожара и даже непреднамеренного возгорания в результате технической, например, неисправности может быть достаточно много», — подчеркнул эксперт.

По словам Мураховского, глубоководный аппарат отличается от большинства подлодок лишь прочным корпусом из сферических конфигураций и отсутствием вооружения.

«Оборудование предназначено для исследования морского дна, различные манипуляторы для выполнения работ на глубине, оборудование для обеспечения системы освещения подводной обстановки», — добавил он.

Выяснением причин катастрофы занимается оперативно-следственная группа из Москвы, которые прибыла на место 3 июля. Сообщается, что местные следователи не могут попасть на станцию из-за сверхсекретного статуса.

Пожар на аппарате АС-12 «Лошарик» произошел 1 июля в российских территориальных водах, когда команда проводила биометрические измерения. Причиной гибели моряков стало отравление продуктами горения. По факту пожара ведется расследование, которое проводит главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов

«Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован», — заявили в Минобороны. Сейчас глубоководный аппарат находится в военно-морской базе в Североморске в Кольском заливе — неподалеку от Мурманска.

Очевидцы — местные рыбаки — рассказали журналистам, что вечером 1 июля они видели, как на поверхность поднялась большая подлодка, на палубах они видели «бегающих и суетящихся» людей. Позже к месту ЧП подошли военный корабль и два буксира.