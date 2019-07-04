Трагедия в Баренцевом море: опубликованы фото «Лошарика»

Трагедия в Баренцевом море: Носитель «Лошарика» попал на фото

Подлодка-носитель атомной глубоководной станции АС-31 попала в кадр после ЧП с гибелью 14 моряков. Снимок опубликовало ТАСС.

1 июля на АС-31, также известном как «Лошарик» научно-исследовательском глубоководном аппарате, произошло возгорание, приведшее к гибели 14 подводников. Выжили пятеро. В тот момент станция находилась в Баренцевом море. Там команда занималась изучением рельефа.

Среди погибших семь капитанов 1-го ранга, три капитана 2-го ранга, три капитана 3-го ранга и подполковник медицинской службы.

Носителем «Лошарика» является атомная подводная лодка «Оренбург». 3 июля она была заснята на фото на базе Северного флота в Североморске. На снимке, который опубликовало ТАСС, «Оренбург» находится позади спасательного буксира СФ

Сегодня осведомленный собеседник рассказал «Коммерсанту», что пожар на АС-31 мог возникнуть из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов. После этого загорелись оплетки кабелей или трансформаторное масла. Подводников убили дым, разнесенный вентиляцией по отсекам, и поздняя реакция на это.