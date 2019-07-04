Трагедия в Баренцевом море: опубликованы фото «Лошарика»

Опубликованы фото секретной подлодки после пожара

Фотографии подводной лодки-носителя глубоководного аппарата «Лошарик», где погибли 14 российских подводников, появились в Сети. Снимки обнародовало агенство ТАСС.

На них видна сама подлодка «Оренбург» и небольшое судно, которое по всей видимости, является спасательным буксиром Северного флота, передаёт URA.RU. Снимки сделаны в Североморске на базе Северного флота в Мурманской области . Они датированы датой 3 июля.

ЧП произошло 1 июля. В результате пожара на станции погибли 14 подводников. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга. Выжить удалось четверым членам экипажа. В настоящее время с глубоководного аппарата извлечены только четыре тела. Остальные до сих пор остаются на борту под водой.

Ранее News.ru писал, что трагедия на глубоководной станции АС-31 «Лошарик» случилась из-за короткого замыкания в распределительном щите, после чего возгорание перешло на оплётку кабелей. Это произошло 1 июля около 21.00. После возгорания система вентиляции раздула ядовитый дым по отсекам подлодки, а гидронавты, отдыхавшие после дежурства, не успели надеть защитные дыхательные аппараты.