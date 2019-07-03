Самолет США сбросил бомбы на Флориду из-за птицы

Американский самолет ВВС A-10C Thunderbolt II нечаянно сбросил на Флориду учебные бомбы из-за столкновения с птицей. Об этом говорится на сайте военной базы США Moody.

Как отмечается, самолет США сбросил три невзрывных боеприпаса BDU-33, имитирующую бомбу M1a-82, весом 11 кг каждый.

Однако дотрагиваться до снарядов нельзя, потому что в них есть небольшое количество пиротехнических веществ, которые могут взорваться.

Военные сообщили, что в настоящее время ни один из трех снарядов пока не были найдены.

Ранее птицы сбили с пути истребитель.