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В Минобороны опровергли взрыв газа на подводном аппарате 

Рамблер 15 минут назад
Министерство обороны России не уведомляло норвежское Агентство по ядерной безопасности о якобы произошедшем взрыве газа на подводном аппарате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
«Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось», — заявили в ведомстве.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Минобороны уведомило Норвегию о взрыве газа, произошедшем на спускаемом глубоководном аппарате, на котором погибли 14 российских офицеров-подводников.
В Минобороны подчеркнули, что на глубоководном аппарате произошел пожар, который был ликвидирован «благодаря самоотверженным действиям команды».
Армия , Видео , Войска , Происшествия , Министерство обороны
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