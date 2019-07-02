В Минобороны опровергли взрыв газа на подводном аппарате

Министерство обороны России не уведомляло норвежское Агентство по ядерной безопасности о якобы произошедшем взрыве газа на подводном аппарате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось», — заявили в ведомстве.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Минобороны уведомило Норвегию о взрыве газа, произошедшем на спускаемом глубоководном аппарате, на котором погибли 14 российских офицеров-подводников.

В Минобороны подчеркнули, что на глубоководном аппарате произошел пожар, который был ликвидирован «благодаря самоотверженным действиям команды».