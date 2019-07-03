Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские военные следят за кораблями НАТО в акватории Черного моря 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: страница Canadian Armed Forces Operations в Twitter
Российские военные следят за английским эсминцем "Дункан" и фрегатом ВМС Канады "Торонто", которые зашли 2 июля в акваторию Черного моря, сообщил национальный центр управления обороной РФ.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца ВМС Великобритании "Дункан" и фрегата ВМС Канады "Торонто", зашедших 2 июля в акваторию Черного моря", — говорится в сообщении.
Добавляется, что контроль за кораблями НАТО осуществляют малый противолодочный корабль "Касимов" и сторожевой корабль "Пытливый".
Кроме того, в назначенных районах дежурят самолеты морской авиации, береговых ракетных комплексов "Бал", "Бастион". Ведется радиоэлектронное сопровождение.
Последние новости
При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала Женщину выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте
Армия , Войска , НАТО , Канада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина пожара на секретной подлодке64
Кремль заявил о гостайне в деле о гибели подводников
Установлено имя четвертого погибшего подводника2
«Людей на перевале Дятлова убили военные. Убивали умело»3
В Кремле рассказали о переговорах Путина по MH17
Видео
00:15
Названа причина пожара на секретной подлодке
Происшествия
00:16
Травлю Пугачевой связали с Алибасовым
Шоу-бизнес
06:51
Россиянин арендовал «Форт Бояр» на свой юбилей
В мире
01:25
Украина задумала дематюкацию языка
В мире Украина
01:59
«Все были в шоке»: Алибасов о госпитализации Федосеевой-Шукшиной
Шоу-бизнес
04:27
Зеленский рассмешил канадцев
В мире
01:00
Волочкова получила травму
Шоу-бизнес
01:02
Качнувшая права россиянка рассказала о последствиях
Общество
03:16
Глобальное потепление изменило Россию
Погода
00:23
Трагедия на подлодке: Путин сообщил о гибели Героев России
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение