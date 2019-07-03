Российские военные следят за кораблями НАТО в акватории Черного моря

Фото: страница Canadian Armed Forces Operations в Twitter

Российские военные следят за английским эсминцем "Дункан" и фрегатом ВМС Канады "Торонто", которые зашли 2 июля в акваторию Черного моря, сообщил национальный центр управления обороной РФ

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца ВМС Великобритании "Дункан" и фрегата ВМС Канады "Торонто", зашедших 2 июля в акваторию Черного моря", — говорится в сообщении.

Добавляется, что контроль за кораблями НАТО осуществляют малый противолодочный корабль "Касимов" и сторожевой корабль "Пытливый".

Кроме того, в назначенных районах дежурят самолеты морской авиации, береговых ракетных комплексов "Бал", "Бастион". Ведется радиоэлектронное сопровождение.