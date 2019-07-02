Пожар на подлодке: как погибли 14 моряков

Во время изучения природных пространств и дна Мирового океана на глубоководном аппарате начался пожар. Он унес жизни 14 российских моряков-подводников, сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что очаг возгорания был ликвидирован, однако экипаж отравился продуктами горения. В настоящее время подводный аппарат находится на военно-морской базе Североморск

В российских территориальных водах из-за пожара на подводной лодке погибли 14 человек. Трагедия, как сообщили в Минобороны, произошла 1 июля на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате, передает РИА «Новости».

Подлодка, как сообщили в ведомстве, изучала природные пространства и дно Мирового океана для Военно-морского флота России . Пожар возник при проведении биометрических измерений.

«14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», — заявили в министерстве обороны.

По информации ведомства, глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморска. В настоящее время очаг возгорания ликвидирован. В министерстве также отметили самоотверженность команды. «Благодаря самоотверженным действиям команды, очаг возгорания был ликвидирован», — уточнили в Минобороны. Там добавили, что причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом России.

Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник в силовых структурах, трагедия произошла в 20:30 1 июля на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как «Лошарик». При этом погиб штатный экипаж этого спускаемого аппарата, пишет издание.

Подобная ситуация возникла на подводной лодке «Сан-Хуан» военно-морских сил (ВМС) Аргентины, которая затонула в ноябре 2017 года около атлантического побережья страны. По одной из версий, она терпела бедствие на протяжении нескольких часов. Так, сначала на ней мог возникнуть пожар. Однако эксперты отмечали, что команда с ним справилась и подлодку пришлось поднять на поверхность, чтобы провести ремонтные работы.

После этого субмарина якобы погрузилась, чтобы отправиться на базу назначения. Однако уже под водой мог возникнуть второй пожар, спровоцированный попаданием воды на аккумуляторы. Вследствие этого моряки могли потерять управление подлодкой, которая пошла ко дну, где на критической глубине ее корпус был раздавлен толщей воды.

По другой версии, которая была озвучена в марте этого года, причиной гибели моряков стал взрыв из-за короткого замыкания. Об этом сообщил контр-адмирал ВМС Аргентины Давид Бурден, передает телеканал Todo Noticias.

Он рассказал, что в момент аварии подлодка находилась на глубине 920 метров, когда в устройство для забора воздуха для двигателя подлодки попала вода, несмотря на то что там есть предохранительный клапан. Он по неизвестной причине не был закрыт до конца. Через этот полузакрытый клапан просочилась вода, затем произошло короткое замыкание, которое привело к взрыву.

Как отметил Бурден, такое заключение сделали эксперты из немецкой судостроительной компании, которая в 1970-х годах построила подлодку для аргентинских ВМС. Контр-адмирал подчеркнул, что перед отправлением в плавание подлодка была в исправном состоянии.

Боевая дизельно-электрическая подводная лодка ВМС Аргентины TR-1700 «Сан-Хуан» в ноябре 2017 года вышла в море с базы «Ушуая», располагающейся к юго-западу от Магелланова пролива на острове Огненная земля. Судно пропало с радаров недалеко от побережья Аргентины в 250 морских милях (400 км) от Буэнос-Айреса.

Известно, что на судне находились 44 человека вместо положенных 37. Из тех, кто был на подлодке, семеро не являлись моряками, двое были пловцами подразделения спецназначения ВМС Аргентины, также там находился сотрудник флотской службы разведки.

По словам представителя ВМС Аргентины Энрике Балби, в 50 км от места последнего выхода на связь моряков было зафиксировано «аномальное, одиночное, короткое, мощное явление неядерного характера, сообразное взрыву».

Согласно докладу управления военно-морской разведки США, «Сан-Хуан» была разрушена меньше, чем за секунду. Сам взрыв был равен приблизительно шести тоннам в тротиловом эквиваленте. По мнению специалистов, люди, находящиеся на борту, не осмыслили происходящего и погибли мгновенно, не страдая.

После ЧП буквально спустя несколько дней ушел в отставку начальник базы ВМС Аргентины в Мар-дель-Плате генерал Габриэль Гонсалес. В качестве причины он назвал аварию. Стоит отметить, что именно Гонсалес общался с родными пропавшего экипажа и журналистами, распространяя актуальную информацию о поисках субмарины.

Саму же «Сан-Хуан» нашли только спустя год. Обнаружили ее при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата на глубине 800 метров — недалеко от полуострова Вальдес на атлантическом побережье Аргентины.