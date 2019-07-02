Американских военных захотели посадить на диету

Американских военных могут в будущем посадить на кетогенную диету. Об этом сообщает Military Times со ссылкой на представителей Минобороны

Как отмечается, сейчас активно обсуждают новые руководства на фоне растущей озабоченности из-за ожирения служащих и, соответственно, их боевой готовности. В результате солдатам, возможно, придется отказаться от пива и буррито и пересесть на низкокаллорийные коктейли и салаты из авокадо. При этом морские котики и другие специалисты, занимающиеся подводными погружениями, могут оказаться в числе первых, кому изменят питание.

Кетодиета подразумевает потребление продуктов с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов. Таким образом организм лишается глюкозы и начинает сжигать собственный накопленный жир. Он преобразуется в том числе в кетоновые тела, которые мозг использует как источник энергии вместо глюкозы.

По словам директора по науке и технике в Командовании специальных операций США Лизы Сандерс, исследование Университета штата Огайо показало, что кетоз (повышения уровня кетоновых тел в крови) влияет в том числе на то, как организм справляется с кислородной недостаточностью. «Фактически вы можете оставаться под водой на глубине более длительное время, и у вас не возникнут кислородные судороги», — рассказала она.

В то же время, как пишет Military Times, обсуждаемые изменения достаточно противоречивы: соблюдать такую диету необходимо постоянно, однако имеет ли армия этическое и юридическое право контролировать питание солдат 24/7, вопрос сложный. Так, ограничения военные должны будут соблюдать в том числе в нерабочее время, в выходные или в отпуске, а для контроля состояния придется ежедневно сдавать анализы мочи и крови уровень глюкозы и кетонов.

Кроме того, подобные нововведения повлекут за собой серьезные экономические проблемы. В частности, придется изменять набор продуктов в столовых, а также знаменитые сухие пайки (MRE), среди которых есть и пицца пепперони. Подстраиваться придется и поставщикам продуктов, поскольку количество и качество пищи изменятся.

В итоге военных могут ждать кабачки вместо пасты, пюре из цветной капусты вместо картофеля и риса и батончики с большим содержанием авокадо взамен мороженого и десертов. А среди напитков любимыми при таком раскладе могут оказаться «дамские» низкокаллорийные маргарита и водка-тоник, отмечают авторы статьи.