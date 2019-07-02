Минобороны может получить боевые бронепикапы «Есаул»

Министерство обороны России до конца года может закупить бронированные пикапы "Есаул" на базе автомобиля УАЗ, оснащенные турелями для установки пулеметов и гранатометов, сообщил РИА Новости генеральный директор разработавшего машину опытно-конструкторского бюро "Техника" Игорь Тулинов.

"Данная модификация автомобиля уже прошла госиспытания и получила положительные отзывы у министерства обороны. В этом году ожидаем контракт на поставку", — рассказал Тулинов.

По его словам, специальное транспортное средство "Есаул"-39461-"Пикап" — это бронеавтомобиль, разработанный с учетом сирийского опыта, высокой проходимости с форсированным мотором, созданная на базе УАЗ "Патриот". Новый "Есаул" оснащен антиосколочной защитой и жаробезопасным топливным баком, снабжен турелями для установки пулеметов ("Корд", "Печенег") и гранатометов (АГС-17, АГС-30).

Новинка обеспечивает ведение огня с борта автомобиля и может использоваться для транспортировки спецподразделений.

Мощность двигателя "Есаула"-39461-"Пикап" — 135 лошадиных сил, максимальная скорость — 130 километров в час, запас хода по топливу — 680 километров, вместимость — четыре человека.