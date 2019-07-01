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Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35 

Lenta.ru + ещё 1 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Турция может закупить истребители у России, если США откажутся поставлять стране самолеты F-35. Об этом сообщает Bloomberg.
Турецкие власти готовятся к введению санкций со стороны Вашингтона. Анкара закупила запчасти к оружию, произведенному в США. Также страна ищет альтернативу истребителям F-35 и рассматривает закупку самолетов у России.
США угрожают отменить поставки истребителей F-35 в Турцию и ввести дополнительные санкции из-за того, что Анкара заключила с Москвой соглашение о закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Вашингтон опасается, что если турецкая сторона получит и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.
Турция и Россия заключили соглашение о поставке четырех дивизионов С-400 в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.
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Армия , Оружие , Анкара , США , Турция
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