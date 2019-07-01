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Танкер ЧФ совершает переход в Средиземное море 

RT на русском 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Танкер «Иван Бубнов» и плавмастерская ПМ-138 Черноморского флота совершают переход в Средиземное море, чтобы выполнить задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
Экипаж танкера займётся заправкой и пополнением кораблей различными материальными средствами, а экипажу плавмастерской предстоит обеспечивать поддержание технической готовности кораблей и судов ВМФ.
Также стало известно, что ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» ЧФ выполнили электронные пуски ракет по морским целям. Мероприятия проводятся в соответствии с планом боевой подготовки в летнем периоде обучения, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.
Занятия проходят в позиционных районах Крымского полуострова и Кавказского побережья.
Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Макаров» и сторожевой корабль «Пытливый» провели учения в Чёрном море.
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Армия , Войска , Оружие , Алексей Рулев , РИА Новости
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