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В Тегеране спрогнозировали последствия нападения США на Иран 

ТК «Звезда» + ещё 8 1 час назад
Фото: tvzvezda.ru
Парламентарий Моджтаб Зоннур назвал «политическим блефом» слова Дональда Трампа об остановке атаки на Иран.
Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаб Зоннур рассказал, что в случае нападения США на Иран, Израиль будет уничтожен «за полчаса».
«Если США нападут на нас, то от израильской жизни останется полчаса», — приводит слова Моджтаба Зоннура новостное агентство Mehr.
Так же иранский парламентарий назвал «политическим блефом» слова Дональда Трампа о том, что атака на Иран была остановлена за 10 минут до ее начала.
Ранее американский президент заявил журналистам, что был готов отдать приказ о нанесении ударов по трем объектам в Иране, в ответ на уничтожение иранскими военнослужащими американского беспилотника. Но за 10 минут до начала операции, Трамп изменил свое намерение из-за возможных жертв.
«Если бы американцы считали, что их атака будет успешной, они бы не отменили ее, и это, безусловно, произошло бы», — заявил Моджтаб Зоннур.
Иранский законодатель также добавил, что Иран имеет внушительную мощь, и советники Трампа должны понимать, что их нападение может закончиться провалом.
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Комментарии5
Армия , В мире , Оружие , Дональд Трамп , Израиль , Иран , США
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