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В Иране отвели полчаса на уничтожение Израиля 

Lenta.ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Израиль будет уничтожен в течение получаса, если США нападут на Иран. Такое заявление сделал глава комитета по вопросам нацбезопасности иранского парламента Моджаба Зоннур, передает Reuters.
«Если США нападут на нас, Израилю останется жить всего полчаса», — сказал депутат.
Он также подчеркнул, что у Ирана существует внушительная военная мощь.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что война США с Ираном, в случае ее начала, закончится довольно быстро.
В июне в МИД России указывали, что военный сценарий вокруг Ирана может стать губительным и привести к международному кризису, но точка невозврата еще не пройдена.
25 июня Трамп заявил, что Вашингтон мощно ответит Ирану на любую атаку по американцам. По его словам, в некоторых аспектах это будет означать полное уничтожение.
До этого президент Ирана заявил о безысходности положения администрации американского лидера и ее умственной отсталости.
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Комментарии
Армия , В мире , Оружие , Дональд Трамп , МИД , Reuters , Израиль , Иран , США
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