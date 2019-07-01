В Иране отвели полчаса на уничтожение Израиля

Израиль будет уничтожен в течение получаса, если США нападут на Иран . Такое заявление сделал глава комитета по вопросам нацбезопасности иранского парламента Моджаба Зоннур, передает Reuters.

«Если США нападут на нас, Израилю останется жить всего полчаса», — сказал депутат.

Он также подчеркнул, что у Ирана существует внушительная военная мощь.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что война США с Ираном, в случае ее начала, закончится довольно быстро.

В июне в МИД России указывали, что военный сценарий вокруг Ирана может стать губительным и привести к международному кризису, но точка невозврата еще не пройдена.

25 июня Трамп заявил, что Вашингтон мощно ответит Ирану на любую атаку по американцам. По его словам, в некоторых аспектах это будет означать полное уничтожение.

До этого президент Ирана заявил о безысходности положения администрации американского лидера и ее умственной отсталости.