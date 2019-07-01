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Россия помешала планам Украины 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Планы совместных украинско-американский учений Sea Breeze-2019 пришлось изменить из-за действий России. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
В Одессе начались учения Sea Breeze-2019
По словам командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игоря Воронченко, Россия внезапно закрыла район плавания, в которых планировалось проводить учения. О каком именно районе идет речь, Воронченко не сообщил. «Мы восприняли это как дополнительный вызов и готовы адекватно противодействовать. Сейчас маневры территориально перепланированы и состоятся по замыслу штаба учений», — отметил он.
Руководитель учений с американской стороны Мэтью Леман заявил, что военные учатся противодействовать новым вызовам. «Какие бы нам преграды не создавали недружественные силы, у нас есть свой ответ-девиз: "Вместе мы сильнее"», — сказал он.
Ранее 1 июля сообщалось, что в рамках Sea Breeze-2019 военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу. Американским самолетом C-130J Hercules и британским A400 Atlas были доставлены снаряжение и первые участники международных учений. Также в Черное море вошел эсминец американских Военно-морских сил класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64).
В феврале Нацгвардия Украины анонсировала совместные с американскими военными учения с 1 по 12 июля. В Кремле эти планы назвали опасной идеей. Предыдущие украинско-американские маневры Sea Breeze проводились на Украине в прошлом году. В них участвовало более двух тысяч солдат, около 30 кораблей и судов и летательные аппараты из 19 стран.
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Армия , Видео , НАТО
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