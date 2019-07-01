«Оружие возмездия Путина» заснял спутник

Подлодка «Белгород», также известная как «оружие возмездия Путина », была снята спутником. Об этом сообщает со ссылкой на публикацию в блоге «известного во всем мире исследователя военно-морского флота» Х. Саттона.

В ходе послания Федеральному собранию в 2018 году Владимир Путин объявил о разработке в России атомной подводной лодки — носителя беспилотного подводного аппарата. Позже беспилотник получил название «Посейдон», а субмарина — К-329 «Белгород».

Naked Science

Во время послания Федеральному собранию в 2019-м президент объявил о спуске «Белгорода» на воду весной. Это произошло в апреле на Северном машиностроительном предприятии . Тогда журналистам удалось увидеть лишь заднюю часть подлодки из-за высокого уровня секретности проекта.

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На спутниковом снимке, который опубликовал Х. Саттон, «Белгород» запечатлен рядом с подлодкой К-549 «Князь Владимир» проекта 955 «Борей». На фото видно, что «Белгород» втрое длиннее и вдвое шире «Князя Владимира», длина которого составляет 170 метров, ширина — 13,5 метра.