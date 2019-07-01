Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Оружие возмездия Путина» заснял спутник 

Рамблер 17 минут назад
Фото: ТАСС
Подлодка «Белгород», также известная как «оружие возмездия Путина», была снята спутником. Об этом сообщает со ссылкой на публикацию в блоге «известного во всем мире исследователя военно-морского флота» Х. Саттона.
В ходе послания Федеральному собранию в 2018 году Владимир Путин объявил о разработке в России атомной подводной лодки — носителя беспилотного подводного аппарата. Позже беспилотник получил название «Посейдон», а субмарина — К-329 «Белгород».
Naked Science
Во время послания Федеральному собранию в 2019-м президент объявил о спуске «Белгорода» на воду весной. Это произошло в апреле на Северном машиностроительном предприятии. Тогда журналистам удалось увидеть лишь заднюю часть подлодки из-за высокого уровня секретности проекта.
COVERT SHORES
На спутниковом снимке, который опубликовал Х. Саттон, «Белгород» запечатлен рядом с подлодкой К-549 «Князь Владимир» проекта 955 «Борей». На фото видно, что «Белгород» втрое длиннее и вдвое шире «Князя Владимира», длина которого составляет 170 метров, ширина — 13,5 метра.
«Белгород» и другие подлодки — носители «Посейдона» призваны доставить к берегам потенциального противника ядерный боеприпас. В феврале военный блогер Дмитрий Корнев высказал мнение, что первые «Посейдоны» будут развернуты на Северном и Тихоокеанском флотах ВМФ России.
Комментарии6
Армия , Дмитрий Корнев , Владимир Путин , Севмаш
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ливия объявила всеобщую мобилизацию против Турции22
Грузия боится новых вызовов от России2
«Все поменялось»: кто оттеснил Украину на обочину8
Борис Джонсон решил действовать «назло Путину»183
Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск
Видео
00:28
Ливия объявила всеобщую мобилизацию против Турции
Войска
05:45
«Это трасса?»: Валуев пожаловался на дороги в России
Политика
00:32
Малахов рассказал о болезни сына
Шоу-бизнес
00:46
Путин встал во время исполнения гимна Украины
Политика
01:17
«Путин мой враг»: Катамадзе передумала насчет России
Шоу-бизнес
00:37
Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск
Армия Ближний Восток
01:34
Медведев предложил способы обновления «Единой России»
Политика
06:13
Япония «присвоила» Курилы
В мире Азия
03:58
Польша готовит «удар» по России
В мире
03:26
CNN призвала «назло Путину» приезжать в Грузию
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение