«Оружие возмездия Путина» заснял спутник 

Подлодка «Белгород», также известная как «оружие возмездия Путина», была снята спутником. Об этом сообщает со ссылкой на публикацию в блоге «известного во всем мире исследователя военно-морского флота» Х. Саттона.
В ходе послания Федеральному собранию в 2018 году Владимир Путин объявил о разработке в России атомной подводной лодки — носителя беспилотного подводного аппарата. Позже беспилотник получил название «Посейдон», а субмарина — К-329 «Белгород».
Naked Science
Во время послания Федеральному собранию в 2019-м президент объявил о спуске «Белгорода» на воду весной. Это произошло в апреле на Северном машиностроительном предприятии. Тогда журналистам удалось увидеть лишь заднюю часть подлодки из-за высокого уровня секретности проекта.
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На спутниковом снимке, который опубликовал Х. Саттон, «Белгород» запечатлен рядом с подлодкой К-549 «Князь Владимир» проекта 955 «Борей». На фото видно, что «Белгород» втрое длиннее и вдвое шире «Князя Владимира», длина которого составляет 170 метров, ширина — 13,5 метра.
«Белгород» и другие подлодки — носители «Посейдона» призваны доставить к берегам потенциального противника ядерный боеприпас. В феврале военный блогер Дмитрий Корнев высказал мнение, что первые «Посейдоны» будут развернуты на Северном и Тихоокеанском флотах ВМФ России.