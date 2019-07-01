Как США намерены готовиться к военным конфликтам будущего

США следует повысить боевые возможности армии, а также перейти к инновационной тактике, подразумевающей большую гибкость и устойчивость военных сил, используемых для решения тех или иных задач. Об этом говорится в гранте Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона DARPA ), с текстом которого ознакомился RT. DARPA ищет подрядчиков, которые могли бы разработать новые системы и технологии, позволяющие обеспечить доминирование американских вооружённых сил в воздухе, на суше, на море и в космосе.

Минобороны США ищет пути повышения своих боевых возможностей во всех существующих оперативных измерениях — воздушном, морском, наземном и космическом. Так, Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) объявило конкурс проектов исследований и разработок, которые позволили бы в перспективе создать новые военные и сопутствующие технологии и системы. В документе, с которым ознакомился RT, отмечается, что конечная цель — обеспечить готовность США к новым конфликтам и боестолкновениям, в том числе с технологически высокоразвитым противником, гарантировать защиту страны от экзистенциальных угроз и способствовать эффективному осуществлению действий, направленных на достижение стабильности.

«От традиционного акцента на достижение превосходства Вооружённым силам США следует перейти к инновационной тактике, подразумевающей большую гибкость и устойчивость задействованных сил и позволяющей при необходимости нарастить мощь, где это потребуется», — указывается в гранте DARPA.

Именно поэтому управление Пентагона ищет подрядчиков, способных разработать технологии, которые должны будут укрепить новые силовые структуры, а также привести к инновациям в существующих военных системах США.

Как отмечается в документе, предложить свои идеи могут государственные и финансируемые властями, а также частные и даже иностранные научно-исследовательские и опытно-конструкторские центры. При этом сроки первичного проекта должны быть менее 18 месяцев, а запрашиваемая сумма — менее $1 млн В то же время не исключается возможность последующих контрактов.

По мнению военного эксперта, редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова , публикация управлением Пентагона подобного рода гранта говорит о нехватке у Штатов специалистов в ряде сегментов ВПК.

«Это связано с тем, что по многим отраслям военно-промышленного комплекса США наблюдается нехватка специалистов, которые могли бы поддерживать армию и флот на том уровне, о котором заявляет их пропаганда. У них не просто не хватает технических специалистов, которые понимают технологии, у них не хватает научно-технического задела. Они долгое время почивали на лаврах победителей холодной войны и единственных гегемонов всей планеты, и это привело к тому, что Штаты перестали поддерживать на должном уровне научно-техническое развитие — прикрыли, оставили на уровне поддержки и модернизации. А когда нужно было совершить очередные научно-технические прорывы, то все проекты, которые вели американцы, оказались очень удобными проектами по освоению бюджетных средств. Преимущества же эти проекты на самом деле давали только в виде промороликов о том, как эта техника замечательно работает», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Он также добавил, что больше всего к поиску подрядчиков для разработки новых технологий США подвиг рывок в развитии техники и вооружений в России Китае , в частности гиперзвуковых систем. Именно поэтому сейчас Вашингтон тратит большие деньги на подобные проекты, объяснил собеседник RT.

Лишить козырей в воздухе

Согласно документу, Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона ищет проекты, способные обеспечить Соединённым Штатам присутствие и доминирование в воздухе в любой обстановке.

«Можно ли достичь целей, стоящих перед объединёнными войсками, без зачистки воздушного пространства от истребителей и бомбардировщиков противника и уничтожения всех угроз наземного и морского базирования? Можно ли их достичь, не рискуя технически сложной дорогостоящей техникой и её экипажем, а лишая потенциального противника тех козырей, которые сейчас есть у них против США?» — такие вопросы в гранте DARPA обозначаются для потенциальных проектов.

Для этого, как подчёркивается в документе, необходимо обеспечить возможность «поражать противника за счёт сочетания превосходства тактико-технических характеристик (например, гиперзвуковых ракет) и подавляющего количественного превосходства». Кроме того, заинтересованы в агентстве и в новых предложениях касательно инвестиций в инфраструктуру и технику, которые ускорят развитие американских возможностей в воздухе.

Как отметил в беседе с RT военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин , представители американского военного ведомства и сам президент США Дональд Трамп говорили о необходимости наращивания военного потенциала страны в ответ на российские гиперзвуковые разработки, именно поэтому сейчас Вашингтон вынужден вкладывать огромные средства в решение этой задачи.

«Эксперты, в том числе и офицеры Пентагона, признали превосходство России в разработке ракет гиперзвукового формата. Кроме того, Трамп озвучил, что все эти отставания будут преодолены и будет создаваться потенциал, превосходящий всех в мире. Соответственно, две эти позиции, озвученные публично, заставляют вкладывать колоссальные деньги в решение данных задач», — подчеркнул военный эксперт.

В мае этого года директор DARPA Стивен Уокер заявил, что до конца 2019 года США намерены провести испытания гиперзвукового оружия. Также Уокер признал, что на текущий момент в сфере гиперзвука Соединённые Штаты выступают в роли догоняющей стороны. По его словам, у Вашингтона есть «достойные конкуренты» — Москва и Пекин.

Так, сегодня на вооружении американской армии не стоит ни одного строевого образца гиперзвукового оружия. В то же время в России уже развёрнуто серийное производство нескольких видов таких вооружений — авиационной ракеты Х-47М2 «Кинжал» и маневрирующего боевого блока «Авангард» для ракетных комплексов стратегического назначения.

Обеспечить контроль на территории врага

В DARPA также ищут способы обеспечить американским войскам превосходство в условиях ведения наземных боевых действий на территории своих соперников.

«Каким образом отдел тактических систем вооружения может обеспечить Сухопутным войскам США контроль в условиях сложной обстановки, когда у врага есть преимущество ведения боевых действий на своей территории?» — обозначается в гранте направление исследований, необходимых Пентагону.

В документе подчёркивается важность уменьшения зависимости от пунктов материально-технического обеспечения и соответствующих линий коммуникаций, а также заинтересованность в повышении за счёт инноваций мобильности и огневой мощи как небольших подразделений, так и отдельных бойцов для обеспечения локального превосходства.

Подобные планы Штатов демонстрируют агрессию Вашингтона, считает политолог Андрей Кошкин.

«Они собираются бить врага на его же территории. То есть речь идёт о явно выраженных агрессивных планах. Они собираются воевать на чужой территории, причём в сложной ситуации. Сложная ситуация — это начало боевых действий, когда противник имеет преимущество. Речь не о том, как добивать врага, когда он истощён. Описывается именно начальная фаза агрессии со стороны США, просто она завуалирована вот такими фразами», — отметил он.

Угроза баллистических ракет и гиперзвукового оружия

Уделяется внимание в документе и морскому оперативному измерению. Так, в DARPA обеспокоены тем, что крылатые ракеты воздушного базирования, усовершенствованные баллистические ракеты и гиперзвуковое оружие представляют «серьёзную угрозу» для авианосных ударных групп (АУГ) ВМС США. Кроме того, там хотят «изучить возможности для пропорционального реагирования на действия вне военного конфликта, которые затрудняют свободный доступ к торговым путям».

«Существует ли альтернатива, которая позволит (США) избежать тяжёлых или неприемлемых потерь, переложив риски на противников?» — формулируются в документе вопросы для потенциальных проектов.

В управлении Пентагона уверены, что Штатам следует ослабить зависимость от больших, дорогих и уязвимых АУГ и исследовать пути использования большого количества недорогих малых кораблей, объединённых в одну сеть.

Как отметил в разговоре с RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин , Соединённые Штаты вряд ли смогут снизить свою зависимость от АУГ.

«Во-первых, США — океанская держава. Жизнедеятельность США зависит от коммуникаций, которые проходят по океанам. А защита этих коммуникаций осуществляется в первую очередь за счёт авианосных ударных групп. Не надо забывать, что под этими АУГ находятся стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами на борту и многоцелевые атомные подлодки с различными вооружениями, в том числе и ядерными. Но Соединённые Штаты, видимо, понимают, что одними авианосными группами задачи сдерживания вероятного противника или оказания давления на неугодный им режим выполнить сложно», — добавил он.

«Эту слабость осознают наши потенциальные противники»

Не обошли стороной в управлении Пентагона и космос. Нынешние возможности Соединённых Штатов по реагированию на возникающие угрозы весьма ограниченные, отмечается в документе.

«В настоящее время мы ограничены в возможности отвечать на возникающие угрозы с помощью средств, выведенных на орбиту, и эту слабость осознают наши потенциальные противники», — говорится в тексте документа.

Кроме того, в управлении заинтересованы и в стимулировании разработки и использования меньших по размерам и более простых ракет-носителей для малых спутников, а также разработки систем, которые позволят осуществлять запуск гораздо быстрее и из «нестандартных мест».

Между тем, по словам директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова , космическая группировка Соединённых Штатов как военного, так и гражданского назначения является самой большой в космосе, однако в Вашингтоне понимают, что в перспективе их доминированию придёт конец.