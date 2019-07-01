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Жертвами израильского авианалета в Сирии стали четыре человека 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
В результате израильского авианалета есть пострадавшие и погибшие, в том числе дети, сообщают информационные агентства.
Израильские ВВС нанесли ракетные удары по сельской местности у Дамаска. Пострадал 21 человек. Четыре человека погибли, передает ТАСС со ссылкой на SANA.
Погиб ребенок. Кроме того, ранение получила одномесячная девочка, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ikhbariya.
Повреждены несколько домов.
Напомним, как сообщали источники, через ливанского воздушное пространство в Сирию вторглось не менее 10 самолетов ВВС Израиля.
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Армия , Ближний Восток , Войска , РИА Новости , ИА SANA , ИТАР-ТАСС , Сирия
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