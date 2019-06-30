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В России начали производство С-500 

РИА Новости + ещё 10 36 минут назад
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Производство новейших систем ПВО-ПРО С-500 "Прометей" началось в России, заявил в воскресенье гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"У нас уже сегодня начинает изготавливаться С-500. Это более современный комплекс (чем С-400 — ред), я бы не хотел рассказывать о нем", — сказал он в эфире программы "Действующие лица" на канале "Россия 1".
Зенитная ракетная система С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.
С-500 имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
В апреле глава Минпромторга Денис Мантуров рассказывал, что разработка С-500 находится в завершающей стадии, после чего начнется серийное производство. Позже, в июне, вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал, что система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы.
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Комментарии1
Армия , Оружие , Юрий Борисов , Сергей Чемезов , Денис Мантуров , Минпромторг , Ростех
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