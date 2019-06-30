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Кипр не будет закрывать порты для российских кораблей из-за требований США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2019 / Christos Avraamides
Министр обороны Кипра Саввас Ангелидис заявил, что Кипр продолжит предоставлять порты и инфраструктуру для кораблей России и других государств, несмотря на принятые в США поправки к законопроекту о сотрудничестве в Восточном Средиземноморье.
Сенаторы демократ Боб Менендес и республиканец Марко Рубио внесли законопроект, меняющий стратегию США в Восточном Средиземноморье с учетом изменений в регионе. Законопроект, в частности, отменяет запрет на поставки оружия Кипру. Сенатский комитет по международным отношениям одобрил законопроект с поправками, призывающими страны региона отказывать в портовом обслуживании кораблей Российской Федерации.
Ни одна страна не может заставить Никосию прекратить предоставление портовых объектов российским или другим кораблям, заявил Ангелидис в интервью радио кипрской радиовещательной корпорации CYBC.
В настоящий момент перед Никосией не ставят какие-либо вопросы, но если будет поставлена ​​дилемма, Республика Кипр примет свои решения, цитирует сайт CYBC слова министра.
Он подчеркнул, что Кипр предоставляет услуги третьим странам, в основном для оказания гуманитарной помощи.
В случае кризиса Кипр обязан оказывать помощь, сказал Ангелидис и пояснил, что Кипр никогда не сотрудничал ни с одной страной в рамках военной операции.
Ангелидис сказал, что Кипр продолжит усилия по дальнейшему углублению отношений с США, но следует уважать роль Республики Кипр как опоры стабильности в регионе.
Президент Кипра Никос Анастасиадис ранее выразил сожаление в связи с принятием этих поправок. По сообщению Бюро печати и информации, Анастасиадис сказал журналистам, что в принципе приветствовал инициативу Менендеса и Рубио, и законопроект, который был первоначально внесен в конгресс.
"Я должен выразить сожаление о поправках, которые были внесены и которые в значительной степени затрагивают независимость и суверенитет Республики Кипр. До сегодняшнего дня предоставление услуг любой стране всегда осуществлялось в гуманитарных целях, и я не думаю, что подобные условия могут быть установлены, особенно страной, с которой мы стремимся — и я говорю об Америке — к дальнейшему укреплению наших отношений. У меня сложилось впечатление, что поправка была неудачной", — сказал Анастасиадис.
"Закон о сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье" представляет серию инициатив, меняющих стратегию США с учетом изменений в регионе, включая ухудшение отношений Турции как с США, так и со всеми ключевыми региональными партнерами Вашингтона. Законопроект предусматривает отмену запрета на продажу оружия Кипру, запрещает передачу самолетов F-35 Анкаре, если Турция продолжит реализовывать планы по С-400, и введение санкций против Анкары.
Законопроект предусматривает дальнейшую милитаризацию Греции и Кипра, их более тесную привязанность к Соединенным Штатам в сфере обороны.
Среди заявленных целей политики США названы "сохранение сильного военно-морского присутствия США и инвестиций в военно-морское оборудование на базе Суда в Греции и развитие более глубокого сотрудничества в области безопасности, в том числе недавнее размещение (беспилотников) MQ-9 на авиабазе Лариса и вертолетного учебно-тренировочного центра американской армии в Центральной Греции".
Законопроект предусматривает финансирование конкретных военных программ для Греции и Кипра, программ международной военной подготовки.
Целый ряд положений законопроект направлен против России с целью "снижения ее злобного влияния в Восточном Средиземноморье". В частности, сенаторы предлагают вывести из эксплуатации военную технику, закупленную у Москвы, и заменить ее на оружие производства стран НАТО.
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Комментарии
Армия , Войска , Марко Рубио , Никос Анастасиадис , НАТО , Кипр , США
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