В Крыму назвали заход американского эсминца в Черное море наглым упорством

Заход эсминца ВМС США "Карни" в акваторию Черного моря является наглым упорством, направленным на создание напряженности в международных отношениях, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель

Ранее сообщалось, что эсминец ВМС США "Карни" вошел в акваторию Черного моря. Корабль будет участвовать в военно-морских учениях Sea Breeze-2019.

"Уже не удивляет наглое упорство США присутствовать в Черном море, что направлено на создание напряженности в международных отношениях и говорит о том, что США не намерены отказываться от агрессивных планов", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, российская армия и флот за последние годы получили самое современное оружие, в разы превосходящее американское, и в состоянии обеспечить нерушимость границ и мирную жизнь граждан России.