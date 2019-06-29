Песков: контракт по С-400 подразумевает частичную передачу технологий Турции

Контракт по поставкам ракетных комплексов С-400 Турции подразумевает частичную передачу технологий турецкой стороне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Контракт подразумевает частичную передачу технологий на производство. Частичную", — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о заинтересованности в контракте.

Ранее президент Турции на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в процессе поставок зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки. "Также хочу отметить, что [контракт] имеет для нас приоритетное значение, для нашего сотрудничества в первую очередь, совместное производство ракет, включая передачу технологий", — подчеркнул Эрдоган.

Первые сообщения о переговорах России и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 может начаться в октябре 2019 года.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.