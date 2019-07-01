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Самолеты стран НАТО прибыли в Одессу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самолеты доставили на Украину «личный состав, технику и необходимое оборудование» для международных учений Sea Breeze-2019, передает РИА «Новости».
Как сообщило украинское военное ведомство, самолеты США и Великобритании C-130J Hercules и A400 Atlas «доставили снаряжение и первых участников международных учений». Так, британский самолет привез на Украину морской спецназ. С британскими водолазами с Special Boat Service прибыло спецоборудование, снаряжение и провиант.
Участников учений посетил в полевом лагере командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко.
Учения Sea Breeze стартуют 1 июля.
Напомним, в Черное море вошел эсминец ВМС США «Карни». В порт Одессы также зашел американский быстроходный транспортно-десантный корабль «Юма».
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Армия , Войска , Оружие , Игорь Воронченко , НАТО , РИА Новости , США
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