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В Европе создадут первый в мире военный интернет 

Lenta.ru + ещё 2 52 минуты назад
Фото: АР
Министры обороны Германии и Нидерландов подписали соглашение о создании первого в мире военного интернета. Об этом сообщает ZDNet.
Проект будет называться Tactical Edge Networking (TEN). Он станет прототипом для объединения военных сетей других членов НАТО в будущем.
Штаб-квартира TEN будет находиться в немецком городе Кобленц, центр дизайна и прототипирования разместят в Амерсфорте, Нидерланды. На первом этапе с помощью TEN будет организована связь между наземными операциями немецкой армии и тактической коммуникационной программой FOXTROT Минобороны Нидерландов.
Создание TEN обойдется двум странам в несколько миллионов евро. Средства пойдут на закупку нового оборудования для армии, совместимого с TEN.
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Армия , Войска , Интернет , Министерство обороны , НАТО , Германия , Нидерланды
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