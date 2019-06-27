Пентагон заявил о готовности направить эскадру в Ормузский пролив

США Марк Эспер. Вашингтон намеревается направить в Ормузский пролив свои военные корабли. Об этом, по итогам встречи глав оборонных ведомств стран НАТО , заявил исполняющий обязанности главы Минобороны

По его словам, это будет сделано для защиты различных международных судов и обеспечения безопасной навигации.

Мы намерены принять меры для обеспечения безопасности в Ормузском проливе от ведения мониторинга ситуации с воздуха до отправки кораблей для эскортирования судов, — приводит ТАСС заявление представителя американского оборонного ведомства.

Шеф Пентагона подчеркнул, что США не стремятся к войне с Ираном, но намерены принять меры для обеспечения безопасности региона.