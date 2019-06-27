Путину на «Армии-2019» показали разработки технополиса «Эра»

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с разработками военного инновационного технополиса "Эра", представленными на форуме "Армия-2019".

Временно исполняющий обязанности начальника технополиса Игорь Дробот ознакомил главу страны с рядом разработок, созданных на базе "Эры": станция радиоразведки на беспилотном вертолете, макет робота радиоэлектронной борьбы, лазерная сканирующая система технического зрения "Лидар К8" и портативный газосигнализатор для обнаружения токсичных веществ.

Президента ознакомили с разработками суворовцев, чьи работы курирует "Эра", показав транспортное средство для борьбы с беспилотниками, различные устройства для управления роботами и макеты перспективной техники.

В одном из павильонов в парке "Патриот" Путину показали веб-портал проекта "Т-34 — лучший танк мира". Он позволяет собирать информацию о технике, координировать участников поиска данных и систематизировать все сведения.

МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019".