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Генсек НАТО призвал членов альянса наращивать военные расходы 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Страны НАТО должны продолжать наращивать свои военные расходы, чтобы обеспечить эффективную оборону и сдерживание во всем мире. С таким призывом к государствам альянса обратился в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая вторую рабочую сессию Североатлантического совета на уровне министров обороны.
"Сегодня мы обсудим усиление обороны и сдерживания НАТО, оборонительные усилия на море и в воздухе, а также примем первую военно-космическую концепцию НАТО. Мы обсудим меры, которые принимаем, чтобы повысить способность сил НАТО к реагированию на кризисы во всем мире, когда и где это будет необходимо. Мы должны продолжать увеличивать инвестиции в оборону для обеспечения эффективного сдерживания и обороны. Первые цифры на 2019 год обнадеживают, мы двигаемся в верном направлении", — заявил он.
Ранее генсек альянса отметил, что в 2019 году европейские страны НАТО и Канада повысили свои военные расходы на 3,9%. В целом с 2014 года, когда альянс на саммите в Уэльсе принял решение начать наращивать свои военные расходы, они выросли более чем на $100 млрд по всем государствам НАТО.
Брюссель и Вашингтон мотивируют возобновление гонки вооружений угрозой со стороны Москвы, оставляя без внимания тот факт, что в 2018 году суммарный военный бюджет НАТО более чем в 15 раз превысил военный бюджет России.
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Комментарии
Армия , Войска , Йенс Столтенберг , НАТО
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