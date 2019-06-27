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США и НАТО не намерены разворачивать новые ядерные ракеты в Европе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер заявил, что США и НАТО не намерены разворачивать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.
"Я провёл продуктивные встречи с Группой ядерного планирования НАТО и с Североатлантическим советом для обсуждения продолжающихся нарушений Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Мы не намерены разворачивать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Мы не хотим новой гонки вооружений", — написал Эспер в сети микроблогов Twitter.
По его словам, альянс остается привержен цели "гарантировать, что наши сдерживание и защита остаются надежными".
Как ранее заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, НАТО решила, что новые ядерные ракеты в Европе размещаться не будут.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Россия могла бы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Вашингтон сделает аналогичный шаг, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Армия , Войска , Европа , Оружие , США , Марк Эспер , Сергей Рябков , Йенс Столтенберг , Владимир Путин , МИД , НАТО
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