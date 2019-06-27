Китайские военные примут участие в параде в Минске

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню независимости Белоруссии

«3 июля в столице Белоруссии, городе Минске, состоится военный парад, посвященный Дню независимости страны. По приглашению Министерства обороны Белоруссии китайская сторона направила 96 военнослужащих для участия в торжественном прохождении», — приводит ТАСС слова официального представителя Министерства обороны КНР Жэнь Гоцяна.

Он отметил, что в 2015 и 2018 годах государства на взаимной основе направляли своих военнослужащих для участия торжественных мероприятиях на территории друг друга.