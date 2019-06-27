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Китайские военные примут участие в параде в Минске 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню независимости Белоруссии.
«3 июля в столице Белоруссии, городе Минске, состоится военный парад, посвященный Дню независимости страны. По приглашению Министерства обороны Белоруссии китайская сторона направила 96 военнослужащих для участия в торжественном прохождении», — приводит ТАСС слова официального представителя Министерства обороны КНР Жэнь Гоцяна.
Он отметил, что в 2015 и 2018 годах государства на взаимной основе направляли своих военнослужащих для участия торжественных мероприятиях на территории друг друга.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко назвал Китай «всепогодным» другом Белоруссии.
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Армия , Войска , СНГ , Жэнь Гоцян , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС , Китай , Минск
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