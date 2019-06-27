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Двойной залп «Искандеров» попал на видео 

Lenta.ru 26 минут назад
Во время внезапной проверки общевойсковой армии Восточного военного округа расчеты оперативно тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» отработали одновременный учебный пуск квазибаллистической крылатой ракеты. Видео с учений опубликовала «Звезда».
Одновременный учебный (электронный) пуск квазибаллистической ракеты ОТРК «Искандер-М» и крылатой ракеты ОТРК «Искандер-К» является сложнейшим элементом, говорится в сообщении Минобороны. Ракеты успешно уничтожили учебные цели. Также военные отразили нападение диверсионно-разведывательной группы, выполнили различные вводные, нормативы по основным предметам обучения боевой подготовки.
Внезапная проверка войск и сил ЦВО началась 24 июня. Органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, а также дальней и военно-транспортной авиации были приведены в полном составе в высшую степень боевой готовности.
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Комментарии
Армия , Видео , Войска , Оружие , Министерство обороны
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