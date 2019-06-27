Двойной залп «Искандеров» попал на видео

Во время внезапной проверки общевойсковой армии Восточного военного округа расчеты оперативно тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» отработали одновременный учебный пуск квазибаллистической крылатой ракеты. Видео с учений опубликовала «Звезда».

Одновременный учебный (электронный) пуск квазибаллистической ракеты ОТРК «Искандер-М» и крылатой ракеты ОТРК «Искандер-К» является сложнейшим элементом, говорится в сообщении Минобороны . Ракеты успешно уничтожили учебные цели. Также военные отразили нападение диверсионно-разведывательной группы, выполнили различные вводные, нормативы по основным предметам обучения боевой подготовки.

Внезапная проверка войск и сил ЦВО началась 24 июня. Органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, а также дальней и военно-транспортной авиации были приведены в полном составе в высшую степень боевой готовности.