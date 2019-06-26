Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), при помощи которых боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"26 июня 2019 года с наступлением темного времени суток боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов. Российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БПЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-западного направления. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", — сказал он.