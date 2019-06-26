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Российские средства ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим 

ТАСС 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), при помощи которых боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"26 июня 2019 года с наступлением темного времени суток боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов. Российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БПЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-западного направления. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", — сказал он.
ТАСС: последние новости
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Армия , Ближний Восток , Войска
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