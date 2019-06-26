Российские средства ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим

Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), при помощи которых боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.