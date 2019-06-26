Россия вывозит военных специалистов из Венесуэлы

Группа российских военных специалистов покинула столицу Венесуэлы после трех месяцев пребывания. Об этом сообщили в посольстве России в Каракасе, передает РИА «Новости».

Российские специалисты осуществляли техническое содействие по контрактам с Венесуэлой в военно-технической сфере: готовили венесуэльский персонал и обслуживали сложное оборудование, поставляемое по контрактам.

Российских специалистов в Москву доставит самолет Ил-62. Воздушное судно вылетает из Каракаса в Москву 26 июня, отметили в посольстве.

В марте газета El Comercio сообщила о прибытии в Каракас двух самолетов с российскими военнослужащими и 35 т груза.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что российские военные прибыли в Венесуэлу в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве (ВТС), которое было заключено между странами в 2001 году.