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Россия вывозит военных специалистов из Венесуэлы 

Рамблер 11 минут назад
Фото: Reuters
Группа российских военных специалистов покинула столицу Венесуэлы после трех месяцев пребывания. Об этом сообщили в посольстве России в Каракасе, передает РИА «Новости».
Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу
Российские специалисты осуществляли техническое содействие по контрактам с Венесуэлой в военно-технической сфере: готовили венесуэльский персонал и обслуживали сложное оборудование, поставляемое по контрактам.
Российских специалистов в Москву доставит самолет Ил-62. Воздушное судно вылетает из Каракаса в Москву 26 июня, отметили в посольстве.
В марте газета El Comercio сообщила о прибытии в Каракас двух самолетов с российскими военнослужащими и 35 т груза.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что российские военные прибыли в Венесуэлу в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве (ВТС), которое было заключено между странами в 2001 году.
Комментарии24
Армия , Войска , Венесуэла
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