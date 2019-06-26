Российский дрон-камикадзе показали в действии

Концерн «Калашников» представил видеопрезентацию первого российского дрона-камикадзе «КУБ-БЛА». Презентация разработки состоялась в ходе форума «Армия-2019».

Дрон способен провести в полете до получаса, развивая скорость от 80 до 130 км/ч. Масса полезной нагрузки дрона составляет 3 кг. Размах крыла беспилотника составляет 121 см, длина — 95 см, толщина — 16,5 см.

На видео, демонстрирующем применение разработки, видно, как дрон поражает цель в вертикальном падении.

В понедельник концерн «Калашников» представил барражирующий дрон-камикадзе «Ланцет», сочетающий в себе разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элемент.