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Минобороны располагает данными о готовящихся в СМИ вбросах против военного руководства РФ 

ТАСС + ещё 5 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Минобороны РФ располагает информацией о готовящихся в СМИ кампаниях против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия, в ходе форума "Армия-2019".
"Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться. При этом в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней — от командования соединений, объединений, родов войск и видов до непосредственно военно-политического руководства", — сказал Конашенков.
Он отметил, что военное ведомство привержено честной и открытой работе.
"Но те, кто будет использовать против нас грязные методы информационной борьбы, должны знать, что их действия не останутся без адекватного ответа", — подчеркнул генерал.
Он также сообщил, что у военного ведомства на сегодняшний день есть достоверная информация о том, что отдельными государствами через конкретные СМИ ведется скоординированная работа, направленная на дискредитацию российских политиков и общественных деятелей, предпринимателей, журналистов, блогеров.
"Осуществляется непрерывный сбор и комплексный анализ информации — в первую очередь персональной", — добавил генерал.
Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.
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Армия , Войска , Министерство обороны
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