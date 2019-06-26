Зеленский потянулся к стандартам НАТО

Зеленский приказал перевести украинскую армию на стандарты НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился начать внедрять в Вооруженных силах Украины (ВСУ) стандарты и процедуры НАТО . Об этом в среду, 26 июня, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что внедрение новых стандартов начнется уже в 2020 году.

Ранее в июне сообщалось, что украинские военные из 140-го центра спецназа ВСУ стали первыми в истории военнослужащими из не входящей в НАТО страны, которые прошли сертификацию в качестве подразделения Сил быстрого реагирования НАТО. Уточнялось, что подразделение начнут привлекать к операциям Североатлантического альянса уже в 2020 году.