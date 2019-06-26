Зеленский потянулся к стандартам НАТО

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Зеленский приказал перевести украинскую армию на стандарты НАТО 

Lenta.ru + ещё 2 29 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился начать внедрять в Вооруженных силах Украины (ВСУ) стандарты и процедуры НАТО. Об этом в среду, 26 июня, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что внедрение новых стандартов начнется уже в 2020 году.
Ранее в июне сообщалось, что украинские военные из 140-го центра спецназа ВСУ стали первыми в истории военнослужащими из не входящей в НАТО страны, которые прошли сертификацию в качестве подразделения Сил быстрого реагирования НАТО. Уточнялось, что подразделение начнут привлекать к операциям Североатлантического альянса уже в 2020 году.
В начале июня Зеленский подчеркнул, что ориентация Украины на вхождение в Североатлантический альянс и Евросоюз закреплена в ее конституции, и пообещал, что власти будут проводить работу с населением, объясняя украинцам, «что такое НАТО и что это не так страшно». После этого, «когда украинцы будут готовы», власти вынесут на референдум вопрос о вступлении в Североатлантический альянс, «и Украина будет в НАТО», отмечал украинский лидер.
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Комментарии6
Армия , Видео , Войска , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , ЕС , НАТО , Интерфакс
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