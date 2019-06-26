Жириновский объяснил решение ЛДПР поддержать приостановку ДРСМД

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался во вторник с трибуны Госдумы в поддержку законопроекта о приостановке Россие действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Сегодня радостный день для депутатов фракции ЛДПР — мы всегда с удовольствием поддерживаем те законы, которые направлены чисто на защиту наших национальных интересов. То, что случилось в декабре 87-го года, — это признак слабости", — заявил Жириновский.

"До сих пор это лучшие ракеты в мире, сегодня нет таких ракет, представляете, таких ракет и сегодня нет! Мы не "Запорожец" сняли с конвейера, мы сняли самый мощный щит обороны — разрезали и полностью уничтожили. А американцы отвинчивали головку — и на склад; надо — снова привинтили, и ракета готова, или якобы в качестве мишени используют. Но сегодня в качестве мишени, а завтра как боевые ракеты, то есть полный обман", — уверен лидер ЛДПР.

"Мы, заключив договор, для контроля пустили их на все наши объекты, они видели, как мы уничтожаем ракеты, самые лучшие в мире, а нас-то они никуда не пускали! Что это за договоры? Здесь опять дипломаты виноваты: как составляются договоры, кто и как контролирует? Если они не дают нам возможности нормально контролировать, то и мы их никуда не должны пускать", — отметил Жириновский.