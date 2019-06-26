Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана

Два конгрессмена США сообщили во вторник, что предложили поправку к военному бюджету, которая не позволит президенту Дональду Трампу начать военную операцию против Ирана

Демократ Ро Ханна и республиканец Мэтт Гэтц предложили внести поправку, которая не разрешает финансировать подобные операции. В США конгресс полностью контролирует расходную часть бюджета.

"На прошлой неделе мы видели, что президент Трамп был всего в нескольких минутах от удара по Ирану и втягивания США в еще одну войну на Ближнем Востоке стоимостью в триллион долларов. Президент Трамп во время предвыборной кампании обещал покончить с дорогостоящими войнами за рубежом, но, учитывая, каких советников он выбрал и его недавние рискованные действия, он не выполняет это обещание", — сообщил Ханна в заявлении.

В свою очередь Гэтц, который часто поддерживает Трампа, заявил, что такие вопросы должен решать конгресс.

"Данная поправка подтверждает то, что знает и во что верит сам президент Трамп: бесцельные, неконституционные, бесконечные войны на Ближнем Востоке ослабляют, а не укрепляют Америку. Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие и угрожать миру во всем мире, но конгресс должен решительно добиваться того, чтобы любые военные действия велись в соответствии с конституцией", — заявил Гэтц.

Трамп ранее заявил, что одобрил удар по Ирану в отместку за сбитый разведывательный беспилотник США, но в последний момент передумал и отменил приказ.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси ранее заявляла, что любой военный конфликт с Ираном потребует разрешения конгресса. Вопрос о том, какие военные меры может принимать администрация без санкции конгресса, по-разному трактуется в США, и общего понимания правил не существует. Конституция США предусматривает, чтобы конгресс давал администрации разрешение на военные действия, но споры о том, что считать "военными действиями", продолжаются.