Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЛНР заявили об отходе украинских военных с позиций в Донбассе 

RT на русском 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Офицер пресс-служба Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие покинули позиции у линии соприкосновения с ЛНР.
В ЛНР сообщили о потерях украинской армии в Донбассе
Отмечается, что ранее киевские силовики оставили позиции у линии соприкосновения возле населённого пункта Новоалександровка.
В Народной милиции заявили, что это связано в первую очередь с некомплектом личного состава украинской армии и «отсутствия элементарного обеспечения, а также неудовлетворительных бытовых условий».
Филипоненко заявил, что командование ВСУ «экстренно принимает меры по пресечению данных действий».
Ранее в ЛНР заявили, что пьяный командир ВСУ открыл стрельбу по своим подчинённым.
RT на русском: последние новости
США заявили о невозможности получения Турцией систем С-400 вместе с самолётами F-35 В Совфеде назвали «политическим ханжеством» слова генсека НАТО о ДРСМД Один пилот сумел спастись после крушения двух истребителей в Германии
Армия , Войска , Конфликты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась G20 на Россию178
В дивизии Дзержинского отравились более сотни человек18
Евкуров попросил прощения10
МИД увидел след США в распространении Эболы82
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны264
Видео
03:11
МИД увидел след США в распространении Эболы
Политика
00:49
«Мерзкая карлица». Жена Доренко ответила Соловьеву
Общество
02:59
Россиянам запретят посещать Байкал
Экология Общество
05:20
Трамп пообещал Ирану уничтожение
В мире Азия
01:57
Допрос отравителя газировкой попал на видео
Происшествия
01:40
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Политика
01:40
Молдавия оправдалась за голос в пользу России в ПАСЕ
В мире
00:11
Росгвардейцы украли шампунь и попались
Происшествия
01:07
Идите к чертовой матери. Скорая отказала человеку с инсультом
Общество
03:26
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение