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Армия Хафтара перебросила под Триполи подкрепление для решающего штурма 

News.ru + ещё 2 7 минут назад
Фото: globallookpress.com
Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара перебросила в окрестности столицы Триполи дополнительное подкрепление, сообщает информационный портал "Машхад" со ссылкой на заявление армии.
Согласно заявлению оперативного штаба Западного фронта ЛНА, в пригороды столицы были направлены два батальона сил специального назначения.
"Этим двум батальонам были поручены специальные задачи на заключительном этапе штурма Триполи и его зачистка от боевиков", — передает "Машхад" сообщение военных.
Командующий восточной Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.
В результате боев в Триполи по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) погибли почти 740 человек, более 4,4 получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Муаммар Каддафи , ЕС , ООН , ВОЗ
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