Армия Хафтара перебросила под Триполи подкрепление для решающего штурма

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара перебросила в окрестности столицы Триполи дополнительное подкрепление, сообщает информационный портал "Машхад" со ссылкой на заявление армии.

Согласно заявлению оперативного штаба Западного фронта ЛНА, в пригороды столицы были направлены два батальона сил специального назначения.

"Этим двум батальонам были поручены специальные задачи на заключительном этапе штурма Триполи и его зачистка от боевиков", — передает "Машхад" сообщение военных.

Командующий восточной Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.

В результате боев в Триполи по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) погибли почти 740 человек, более 4,4 получили ранения.