«Ищут новые пути сорвать сделку»: США заявили о невозможности получения Турцией систем С-400 вместе с самолётами F-35

Турция не может одновременно использовать российские системы ПВО С-400 и американские истребители F-35, заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. Она считает, что в этом случае Россия якобы сможет получить данные о возможностях истребителя. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что не намерен отказываться от сделки с Москвой . По его словам, первые системы С-400 поступят в страну в июле 2019 года.

Турция не сможет одновременно иметь российские С-400 и американские F-35, заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на брифинге в Брюсселе , который предшествует встрече министров обороны стран НАТО.

Как сказала Хатчисон, всё свидетельствует о том, что Россия готова передать Турции С-400 и «это будет иметь серьёзные последствия для Анкары », отметила она.

«Мы не хотим, чтобы это произошло, мы хотим, чтобы они отказались от этого, мы не хотим российских систем в Турции. От этого решения пострадает альянс, и пострадает их участие в программе F-35», — приводит ТАСС слова Хатчинсон.

По её словам, наличие у Турции систем С-400 и самолётов F-35 раскроет возможности этого истребителя.

«Мы не хотим, чтобы российские системы выявляли способности нашего «стелс»-истребителя. Вы не можете иметь обе системы одновременно», — пояснила Хатчисон. Она выразила надежду, что президенты Трамп и Эрдоган найдут решение по «кризису вокруг С-400» в ходе встречи на саммите G20 в Осаке.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что поставки приобретённых у России систем С-400 начнутся в июле 2019 года. Турецкий лидер отметил, что не намерен отступать от этого решения.

«Мы начинаем приём С-400 со следующего месяца. Покупка комплексов касается сферы наших суверенных прав, так что в этом вопросе мы не отступим», — приводит слова Эрдогана NTV.

Напомним, что ранее турецкий лидер говорил о давлении, которое США оказывают на Анкару в связи со сделкой по российским системам С-400. Одним из рисков для Турции в противостоянии с США по вопросу покупки ПВО являются санкции в рамках американского закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций». — RT).

Этот документ гласит, что США могут вводить ограничительные меры второго уровня против стран, участвующих в сделках с компаниями из Ирана, России и КНДР, которые находятся под американскими санкциями.

Самолёты F-35 производятся по программе кооперации ряда стран НАТО под эгидой США. Турция вошла в состав участников программы в 2002 году, на предприятиях этой страны производят некоторые детали для истребителя. Изначально Анкара намеревалась приобрести около 100 самолётов F-35.

«Это и есть шантаж»

Cделка по покупке С-400 является принципиальным вопросом для Турции, подчеркнул генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин

«Эрдоган не может сейчас позволить себе «прогнуться» перед американцами, потому как это осложнит внутриполитическую ситуацию в стране», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Он обратил внимание на то обстоятельство, что США ищут новые пути сорвать сделку, в частности, переходят от жёстких заявлений к попыткам втереться в доверие.

«Конечно, надо учитывать, что Турция будет всячески торговаться. Но для неё всё равно покупка С-400 — принципиальный вопрос», — подытожил Мухин.

При этом заявление американской стороны является шантажом, полагает политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

«Это ложь, одно не подразумевает другое. То есть, можно иметь и С-400 и F-35», — отметил эксперт в беседе с RT.

Он подчеркнул, что страна, которая заботится о своём суверенитете, должна организовать собственные силы ПВО.

«А в вопросах ПВО Россия, как я думаю, номер один. И, разумеется, если уж выстраивать своё ПВО, то брать самое лучшее», — заключил политолог.

Индия покупает С-400

США также пытаются воспрепятствовать покупке систем С-400 Индией. Во время предстоящего в конце июня визита в эту страну госсекретарь США Майк Помпео заявил, что намерен рекомендовать индийской стороне рассмотреть альтернативные системы.

«Что касается С-400, мы призывали наших союзников и партнёров, в том числе Индию, отказаться от сделок с Россией, которые могут повлечь за собой введение санкций в соответствии с законом CAATSA», — приводит ТАСС заявление представителей Госдепа на этот счёт.

Власти США выступили с предостережением к Индии относительно С-400 в мае 2019 года. Тогда представитель администрации Трампа заявил, что решение Нью-Дели купить российские ПВО будет иметь серьёзные последствия для сотрудничества в оборонной сфере между Индией и США.

«Приобретение ЗРК С-400 имеет большое значение в контексте ограничительных мер, предусмотренных законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), а также с точки зрения исключения возможностей для будущего сотрудничества в сфере высоких технологий», — заявил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента в интервью информационному агентству Press Trust of India.

Ранее глава индийского Минобороны Нирмала Ситхараман выразила надежду, что администрация Трампа воздержится от применения ограничительных мер.

«Мы подробно представили свою точку зрения по проблеме С-400, она была услышана и понята… США приняли во внимание позицию, которую мы занимаем», — заявила тогда Ситхараман.

Однако в Госдепе США заявили, что Нью-Дели столкнётся с теми же проблемами, что и Анкара, если не откажется от сделки с Россией.

Отметим, что Индия заявила о планах приобрести С-400 ещё в 2015 году. Позднее Москва и Нью-Дели подписали соответствующий контракт на $5 млрд

По данным РИА Новости, индийская сторона намерена донести до Помпео, что Нью-Дели не планирует отказываться от покупки С-400 и прекращать оборонное сотрудничество с Москвой.

«У нас давняя история военного сотрудничества с Россией, и мы не можем от него отказаться. Мы намерены четко донести эту идею до американской стороны», — приводит РИА Новости комментарий индийского дипломатического источника.