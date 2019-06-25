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Блок NATO разработал космическую стратегию 

Популярная механика 5 часов назад
Фото: © Arben Celi / Reuters
Как сообщает РИА Новости, Столтенберг отметил, что космическое пространство может быть "использовано в мирных целях, но оно также может быть использовано для агрессии".
"Спутники могут быть заблокированы, взломаны или вооружены. Противоспутниковое оружие может повредить связь. Поэтому важно, чтобы мы были бдительными и устойчивыми, в том числе и в космосе", — подчеркнул генсек НАТО.
"Министры [в среду-четверг] утвердят первую в истории НАТО космическую политику. Речь идет об определении рамок того, как НАТО должна реагировать на возможности и вызовы в космосе, для безопасности и операций", — сказал он журналистам.
О содержании космической стратегии блока пока ничего не сообщается, но сам факт ее принятия уже крайне примечателен.
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Армия , Оружие , Технологии , НАТО
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