Блок NATO разработал космическую стратегию

Как сообщает РИА Новости, Столтенберг отметил, что космическое пространство может быть "использовано в мирных целях, но оно также может быть использовано для агрессии".

"Спутники могут быть заблокированы, взломаны или вооружены. Противоспутниковое оружие может повредить связь. Поэтому важно, чтобы мы были бдительными и устойчивыми, в том числе и в космосе", — подчеркнул генсек НАТО.

"Министры [в среду-четверг] утвердят первую в истории НАТО космическую политику. Речь идет об определении рамок того, как НАТО должна реагировать на возможности и вызовы в космосе, для безопасности и операций", — сказал он журналистам.

О содержании космической стратегии блока пока ничего не сообщается, но сам факт ее принятия уже крайне примечателен.