В составе ВДВ России будет создана пятая дивизия

План развития Воздушных десантных войск России предусматривает воссоздание в их составе 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которая станет пятой по счету в составе этого рода войск. Об этом сообщил ТАСС во вторник в ходе форума "Армия-2019" глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.

"Планируется воссоздать в составе ВДВ 104-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию", — сказал Шаманов.

По его словам, сейчас преждевременно говорить о том, когда именно это произойдет, поскольку "пока окончательного решения по срокам воссоздания дивизии не принято".

"Но принципиальное решение на этот счет есть", — подчеркнул глава думского комитета.

Ранее Шаманов сообщал, что полки 104-й дивизии будут дислоцироваться в трех городах — Ульяновске, Пензе и Оренбурге.

В настоящее время в состав ВДВ входят четыре дивизии и пять бригад, не считая частей обеспечения и учебных частей.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.