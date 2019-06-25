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В составе ВДВ России будет создана пятая дивизия 

ТАСС 23 минуты назад
Фото: ТАСС
План развития Воздушных десантных войск России предусматривает воссоздание в их составе 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которая станет пятой по счету в составе этого рода войск. Об этом сообщил ТАСС во вторник в ходе форума "Армия-2019" глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.
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"Планируется воссоздать в составе ВДВ 104-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию", — сказал Шаманов.
По его словам, сейчас преждевременно говорить о том, когда именно это произойдет, поскольку "пока окончательного решения по срокам воссоздания дивизии не принято".
"Но принципиальное решение на этот счет есть", — подчеркнул глава думского комитета.
Ранее Шаманов сообщал, что полки 104-й дивизии будут дислоцироваться в трех городах — Ульяновске, Пензе и Оренбурге.
В настоящее время в состав ВДВ входят четыре дивизии и пять бригад, не считая частей обеспечения и учебных частей.
Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.
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Армия , Войска
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