Столтенберг заявил о росте оборонных расходов стран НАТО

«Сегодня мы впервые публикуем данные по оборонным расходам государств НАТО на 2019 год. Я рад сообщить, что реальное увеличение расходов в 2019 году в европейских странах НАТО и Канаде составляет 3,9%. В этом году военные бюджеты по меньшей мере восьми государств НАТО достигнут отметки в 2% ВВП», — цитирует его ТАСС.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал Германию увеличить оборонные расходы до 2% от ВВП, мотивировав это тем, что НАТО является важным инструментом для «устрашения России».