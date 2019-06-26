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Разработка новой боевой экипировки «Сотник» начнется в 2020 году 

РИА Новости + ещё 2 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Разработка боевой экипировки, которая придет на смену проекту "Ратник", начнётся в 2020 году, она получит название "Сотник", сообщили журналистам в пресс-службе Ростеха.
"ЦНИИточшмаш" (входит в Ростех) в 2020 году планирует открыть опытно-конструкторские работы по созданию общевойсковой экипировки третьего поколения. Комплект, который придет на смену "Ратнику", получит название "Сотник", — говорится в сообщении.
В состав "Сотника" войдут "противоминные ботинки", "противотепловой" костюм, скрывающий солдата от инфракрасных датчиков, и противорадиолокационный костюм. В автоматизированные системы управления тактического звена планируется внедрить микробеспилотники, изображение с камеры которых будет проецироваться на забрало шлема или защитные очки.
"Согласно планам, комплект третьего поколения "Сотник" должен прийти на смену "Ратнику" уже в 2025 году. Благодаря применению инновационных материалов и совмещению функций отдельных элементов вес комплекта будет снижен на 20% и составит около 20 килограммов", — приведены в сообщении слова гендиректора Ростеха Сергея Чемезова.
Кроме того, в новой экипировке будет использован электроуправляемый материал "Хамелеон", способный менять цвет в зависимости от маскируемой поверхности и окружающей среды.
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Комментарии2
Армия , Сергей Чемезов , Ростех
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