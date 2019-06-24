«Калашников» создал гражданскую версию АК‐12

«АК-12 оказался очень удачным продуктом, у нас подписан трехлетний контракт с Минобороны, но мы подумали о людях, которые хотят иметь гражданскую версию», — цитирует Дмитриева РИА «Новости».

Гражданская версия получила название АК TR3. По словам эксперта «Калашникова» Владимира Онокоя, это автомат не может стрелять в режиме автоматического огня.

Ранее Министерство обороны РФ приняло на вооружение автоматы АК-15 и АК-12, которые концерн разработал для экипировки солдата будущего «Ратник». Ведомство получило первую партию оружия в конце 2018 года.

Экипировка «Ратник» второго поколения включает в себя современное стрелковое оружие, защитные комплексы, средства разведки и связи — в общей сложности порядка десяти разных подсистем. Этими комплексами планируется обеспечить всех военнослужащих Сухопутных войск к 2020 году.