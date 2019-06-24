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«Калашников» создал гражданскую версию АК‐12 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский концерн «Калашников» разработал гражданскую версию автомата АК-12. Об этом заявил гендиректор концерна Владимир Дмитриев на ежегодной презентации перед форумом «Армия-2019».
«АК-12 оказался очень удачным продуктом, у нас подписан трехлетний контракт с Минобороны, но мы подумали о людях, которые хотят иметь гражданскую версию», — цитирует Дмитриева РИА «Новости».
Гражданская версия получила название АК TR3. По словам эксперта «Калашникова» Владимира Онокоя, это автомат не может стрелять в режиме автоматического огня.
Ранее Министерство обороны РФ приняло на вооружение автоматы АК-15 и АК-12, которые концерн разработал для экипировки солдата будущего «Ратник». Ведомство получило первую партию оружия в конце 2018 года.
Экипировка «Ратник» второго поколения включает в себя современное стрелковое оружие, защитные комплексы, средства разведки и связи — в общей сложности порядка десяти разных подсистем. Этими комплексами планируется обеспечить всех военнослужащих Сухопутных войск к 2020 году.
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Комментарии
Армия , Оружие , Владимир Дмитриев , Министерство обороны , Ижмаш , РИА Новости
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