В России появился барражирующий дрон-камикадзе

Концерн «Калашников» создал барражирующий дрон-камикадзе. Изобретение получило название «Ланцет».

Презентация нового интеллектуального комплекса «ZALA Ланцет» состоялась в рамках ежегодного мероприятия концерна в преддверии форума «Армия-2019».

Как рассказал в ходе презентации гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, комплекс включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элемент.

«В условиях новых боевых действий он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. По эффективности эта система превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше», — приводит слова Чемезова РИА «Новости».

«Ланцет» — второй дрон-камикадзе концерна «Калашников». Первое изобретение, получившее название «Куб», было продемонстрировано на выставке в Абу-Даби. В отличие от первого дрона у «Ланцета» имеется телевизионный канал наведения и больше массы полезной нагрузки.