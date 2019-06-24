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В России появился барражирующий дрон-камикадзе 

Рамблер + ещё 3 6 минут назад
Фото: РИА Новости
Концерн «Калашников» создал барражирующий дрон-камикадзе. Изобретение получило название «Ланцет».
Работу дрона-камикадзе от «Калашникова» показали на видео
Презентация нового интеллектуального комплекса «ZALA Ланцет» состоялась в рамках ежегодного мероприятия концерна в преддверии форума «Армия-2019».
Как рассказал в ходе презентации гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, комплекс включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элемент.
«В условиях новых боевых действий он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. По эффективности эта система превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше», — приводит слова Чемезова РИА «Новости».
«Ланцет» — второй дрон-камикадзе концерна «Калашников». Первое изобретение, получившее название «Куб», было продемонстрировано на выставке в Абу-Даби. В отличие от первого дрона у «Ланцета» имеется телевизионный канал наведения и больше массы полезной нагрузки.
Комментарии32
Армия , Оружие
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